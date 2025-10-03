قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاق الجولة العاشرة .. ترتيب جدول الدوري المصري
زوجة بسوهاج ترفع دعوى طلاق للضرر: جوزي بيكلمني بشخصيات كرتونية
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غنوة محمود: فهم الشخصيات المصرية يتطلب الانغماس في حياتهم اليومية

الفنانة اللبنانية غنوة محمود
الفنانة اللبنانية غنوة محمود
إسراء صبري

قالت الفنانة اللبنانية غنوة محمود، إنّ تجربتها الفنية منذ بداياتها المبكرة في لبنان قد مكنتها من الانتقال بسلاسة بين الدراما اللبنانية والمصرية، وتقديم أدوار متنوعة تتراوح بين التراجيدي والكوميدي والأكشن.

وأضافت، في حوارها  عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها بدأت مشوارها الفني خلال سنوات الجامعة، حيث درست العلاقات العامة ثم الإخراج، وشاركت في ورش مسرحية وأعمال درامية متعددة، ما ساعدها على صقل مهاراتها التمثيلية والتحضير لأي دور بثقة كاملة.

وتابعت، أن تجربتها السينمائية الجديدة في فيلم شلة ثانوي، الذي شاركت فيه إلى جانب كبار النجوم مثل بيومي فؤاد وسيد رجب، تمثل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها حرصت على دراسة الشخصيات المصرية وفهم تفاصيل حياتهم اليومية لتقديم أداء دقيق ومؤثر. 

وبينت أنها تهتم بالتدريب المستمر في الرقص والفنون القتالية وأداء الصوت لتحسين أدائها وتوسيع إمكانياتها في مختلف الأدوار، وأوضحت، أن التمثيل بالنسبة لها ليس مجرد أداء، بل رسالة يمكن من خلالها إيصال قضايا اجتماعية مهمة، مثل العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الأدوار التي تحمل رسالة تعليمية أو توعوية تحظى باهتمامها الأكبر. 

وتابعت، أن خبرتها في الدراما اللبنانية والمصرية مكنتها من التعامل مع الشخصيات المركبة والمعقدة، ما ساعدها على تقمص الشخصيات بشكل كامل وجعل الجمهور يتفاعل معها بعمق

 وأشارت إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز وصول الفنان إلى جمهوره، مؤكدة أنها تستخدم هذه المنصات لنشر محتوى يهدف إلى التوعية النفسية والاجتماعية، بدلاً من نشر تفاصيل حياتها الشخصية، مضيفة أن التمثيل والسينما يمنحانها فرصة لتقديم رسائل مؤثرة وجعل الجمهور يشعر بالقوة والإيجابية.

الفنانة اللبنانية غنوة محمود لبنان الدراما اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

اعضاء لجنة التحكيم

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد

مسرح الهواه

الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة الـ21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر

مريم ناعوم

مريم نعوم ضيفة الكاتب وائل حمدي في أولى حلقات بودكاست السيناريست

بالصور

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد