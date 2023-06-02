برلماني : إنشاء مصنع لإنتاج موبايلات سامسونج يدعم توطين صناعته

قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إنشاء مصنع لإنتاج موبايلات سامسونج في بني سويف، إضافة قوية للخطوات التي اتخذتها الحكومة في توطين صناعة الإلكترونيات ومن أهمها الهواتف المحمولة.

توطين صناعة المحمول

و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إتفاق الدكتور عمرو طلعت مع شركة سامسونج، من أهم الإتفاقات الداعمة لتوطين الصناعة ونقل الخبرات التكنولوجية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، لافتا إلي أن الحكومة تسعي إلي ترجمة توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص النهوض بقطاع الصناعة ككل.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي توفير المصنع لـ 1400 فرصة عمل، يسهم في دعم أبناء وشباب بنى سويف، أي أن إنشاء المصنع سيفرز العديد من المكاسب الإقتصادية والإجتماعية.

واستطرد النائب : نسعي إلي جعل الدولة إلي بلد زراعي صناعى متكامل في ظل التسهيلات والحوافز التي يتم منحها للمستثمرين سواء من خلال الرخصة الذهبية أو غيرها من الوسائل.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشادة بجهود وزير الاتصالات، ودوره الفعال في تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة.

واستقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جون سو جونج رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر والوفد المرافق له؛ حيث شهد اللقاء الاتفاق على إقامة مصنع لشركة سامسونج لتغطية متطلبات عملاء الشركة فى مصر على مساحة ٦ آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.

ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة فى صعيد مصر. ومن المخطط أن يتم البدء فى إنشاء المصنع فى الربع الأخير من هذا العام. حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التى تصنعها شركة سامسونج بأيد مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصرى والتى بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول فى السوق المصرى.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع الإلكترونيات؛ للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات"؛ موضحا حرص الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات؛ مشيرا إلى أن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونج فى بنى سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونج العالمية والتى أثمرت عن تصنيع التابلت التعليمى بمصر.