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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

ميرهان حسين
ميرهان حسين

أعلنت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام قرارها باعتزال الفن من خلال رسالة عبر خاصية "القصص".

وكتبت ميرهان حسين في رسالتها:"اجازة مفتوحة من الـ سوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الاخرين مش هكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هعيشه لنفسي".

واستكملت "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام".

وأنهت تعليقها "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل".

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال،ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.
 

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد منالقاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقرارهالزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

وشاركت ميرهان حسين، مؤخراً في مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربيةالسعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاحالدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

 وسبق وشاركت ميرهان حسين أيضاً في عرض مسرحية "يا العب يا اغلس" في السعودية أيضاً، وبطولة روجينا،مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ويزو، وإخراج أشرف زكي، وتدور أحداثها ف إطار كوميديااجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمعيحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم

 

 

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أجازة مفتوحة اعتزالها الفن الفنانة ميرهان حسين ميرهان حسين

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