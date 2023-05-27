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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الجرئ.. ميرهان حسين تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صور جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعيللصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وتألقت ميرهان حسين  في الصور بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان توب باللون الاسود وبنطال باللون الأسود  يبرز رشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الميكاب على جمال بشرتها، ووضعت أحمر لشفاه بالون الوردي الذى ابرز جمالها، واختارت تسريحة تتناسب معإطلالتها، نالت إعجاب متابعيها.
 

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال،ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.
 

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد منالقاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقرارهالزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

وشاركت ميرهان حسين، مؤخراً في مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربيةالسعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاحالدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

 وسبق وشاركت ميرهان حسين أيضاً في عرض مسرحية "يا العب يا اغلس" في السعودية أيضاً، وبطولة روجينا،مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ويزو، وإخراج أشرف زكي، وتدور أحداثها ف إطار كوميديااجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمعيحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراثالحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

اعمال ميرهان حسين الدسوقي الرياض السعودية الونش باللون الاسود بتول عرفة حمدي المرغني خالد تاج الدين كوميديا محمد ثروت محمد عبد الرحمن مسلسل “مشوار الونش” مسرحية الليلة الكبيرة محمود عبد المغني منة فضالي

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