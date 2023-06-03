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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

شقيق بن شرقي .. كشف رشيد بن شرقي ، شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، حقيقة عودة شقيقه إلى نادي الزمالك ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 


الجزيرة الإماراتي

 

وترددت شائعات خلال الساعات الماضية حول فسخ أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي واقترابه من العودة إلى القلعة البيضاء".


وكان أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده عقده وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء حول التجديد، لينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة عودة بن شرقي إلى الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي:

شقيق بن شرقي رشيد بن شرقي الجزيرة الإماراتي عودة شقيقه إلى نادي الزمالك الانتقالات الصيفية المقبلة

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