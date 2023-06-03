هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

شقيق بن شرقي .. كشف رشيد بن شرقي ، شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، حقيقة عودة شقيقه إلى نادي الزمالك ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



الجزيرة الإماراتي

وترددت شائعات خلال الساعات الماضية حول فسخ أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي واقترابه من العودة إلى القلعة البيضاء".



وكان أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده عقده وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء حول التجديد، لينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

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