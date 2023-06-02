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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبلة الأسود: مهرجان جربة ملتقى لكل السينمائيين العرب وخطوة نحو الإنتاج المشترك

الدكتورة عبلة الأسود
الدكتورة عبلة الأسود

قالت الدكتورة عبلة الأسود مدير مهرجان "جربة للسينما العربية "خلال تصريحات صحفية أن من أسباب اختيارها مدينة جربة لإقامة مهرجان سينمائي عليها، هي أنها يطلق عليها جزيرة الاحلام، وهذا هو  المصنف العالمي لها، وانها كمواطنة تونسية ترى أن جربة تعد واجهة لحدث ثقافي مهم لمهرجان سينمائي يجمع نجوم عرب، وان سبب اختيار السينما العربية هو رغبة إدارة المهرجان في أن  تصبح السينما العربية محور تنافس في المهرجان، وأن طبع جزيرة " جربة " الثقافي والسياحي هو الذي  شجع على إقامة مهرجان سينمائي عربي أملا في اكتشاف هذا المكان الساحر، وان السينما العربية تستحق ان يكون لها اكثر مهرجان وملتقى ثقافي .

وأكدت، الأسود على أن مهرجان " جربة" متخصص في السينما وليس المسرح أو الدراما، وذلك بسبب الزخم السينمائي العربي ورغبة في طرح اماكن جديدة للتصوير و إتاحة الفرصة لصناع السينما لعرض إبداعاتهم.

‏‏أما عن تقييمها للدورة الأولى من المهرجان فقالت : كانت ناجحة بوجود نجوم داعمين للمهرجان وكان على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، فهي ثروة فنية عربية يجب الحفاظ عليها، وعلى المستوى الإنساني فهي هدية لأي شخص يعرفها، وامرأة تساوي ألف شخص في العطاء وتدعم  السينما أينما وجدت، و تاريخها ومواقفها تدل علي شجاعتها.

وأشارت الأسود إلى أن الدورة الثانية من مهرجان " جربة " للسينما العربية ستحتفل  بالسينما السورية وتاريخها، وتم اختيار الفنانة منى نور الدين لتكون رئيسا شرفيا للمهرجان في دورته الثانية لما لها دمن تاريخ يفوق الـ 70 عاما في عالم السينما والدراما والمسرح ، وان السبب في اختيار سوريا كضيف شرف للدورة الثانية من المهرجان، هو أنها تمتلك تاريخ يستحق التكريم، فضلا عن عودة العلاقات التونسية السورية.


أما عن معايير اختيار المكرمين خلال الدورة الثانية فقالت أنه جاء من قبل الهيئة العليا للمهرجان ويتم اختيار الفنان صاحب التاريخ والبصمة المميزة، وأنها تطمح في أن يكون مهرجان " جربة للسينما العربية  "ملتقى لكل السينمائيين العرب وخطوة جديدة نحو الانتاج المشترك .

مهرجان "جربة للسينما العربية " أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم ، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور ،  ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة " جربة " السياحية  بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية .

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IMG-20230602-WA0016
IMG-20230602-WA0015
IMG-20230602-WA0015
الدكتورة عبلة الأسود مهرجان جربة للسينما العربية إدارة المهرجان السينمائيين العرب جزيرة جربة

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