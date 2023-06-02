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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة: الأهلي لا ينظر للماضي.. وجاهزون لمباراة الوداد

صدى البلد

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غاية في الأهمية، وينتظرها الجميع سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدركون تمامًا أهمية المباراة والكل جاهز لبذل أقصى الجهد من أجل التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة وتسطير سطر جديد في تاريخ الأهلي.

وأضاف أن هناك طقوسًا محددة يقوم بها قبل أي مباراة، وينتظر التوفيق من الله عز وجل، حتى يكون في كامل تركيزه ويؤدي بالصورة التي تسعد الجماهير.

وأوضح أن الحديث عن النهائي الإفريقي في الموسم الماضي أمام الوداد لا يدور في أذهان اللاعبين، لأنه أصبح من الماضي والأهلي اعتاد دائمًا على النظر للمستقبل ولا يلتفت للماضي، وجميع اللاعبين حاليًّا في كامل تركيزهم من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشرة.

واختتم لاعب الأهلي حديثه بالتاكيد أن عامل الجمهور في غاية الأهمية، وأن تواجد جماهير الأهلي يوم الأحد المقبل سوف يساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وتحقيق النتيجة والعرض الذي يسعدهم.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

محمد مجدى افشة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري ابطال افريقيا أهمية المباراة التتويج باللقب

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