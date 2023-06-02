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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية الإمارات وروسيا يلتقيان على هامش البريكس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي التقي نظيره الروسي سيرجي لافروف ، وذلك على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس" في كيب تاون بجنوب أفريقيا.


كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة، والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ، وسبل تعميقها في المجالات كافة.


فيما استعرض الجانبان  عددا من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الاجتماع ، وبحثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.


ومن جانبه؛ أكد  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية الروسية تستند إلى أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون المثمر والبنّاء، وتشهد نموا متسارعا خاصة بعد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2018.


وأشار  إلى حرص البلدين الصديقين على تطوير هذه العلاقات ودفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.


كما عبر  عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع دول مجموعة "بريكس" ودعم العمل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية في كافة المجتمعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وترسيخ مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. 

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