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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: السعودية تستعد للانضمام إلى مجموعة البريكس

صدى البلد

نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن بيان بنك التنمية الجديد "بريكس" قوله، إن المملكة العربية السعودية تتفاوض للانضمام إلى بنك بريكس للتنمية كعضو جديد.

وقال متحدث باسم بنك التنمية الجديد "بريكس" لصحيفة فاينانشيال تايمز، "في الشرق الأوسط، نولي أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية ونجري حاليًا حوارًا معها".

وتعتقد الصحيفة أن دخول المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الجديد بريكس سيعزز العلاقات بين الدول الأعضاء في البنك، الذي أنشأه "أكبر اقتصاد ناشئ في العالم كبديل لنظام بريتون وودز الذي يهيمن عليه الغرب".

وقد تم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول "البريكس" هم، البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، لهدف رئيسي وهو تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع "التنمية المستدامة" في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى.

قمة البريكس تعقد في كيب تاون

وقد أصدرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا بيانًا جاء فيه أن اجتماع وزراء خارجية دول البريكس سيعقد في كيب تاون في الأول من يونيو.

وذكر البيان، أن وزيرة العلاقات الدولية والتعاون، ناليدي باندول ستحضر اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في كيب تاون في الأول من يونيو 2023. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

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