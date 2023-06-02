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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هشة ومقرمشة.. طريقة عمل عجينة بلح الشام بالنشا

طريقة عمل عجينة بلح
طريقة عمل عجينة بلح الشام بالنشا  

بلح الشام من الحلويات الشرقية الشهيرة للغاية، ويتكون من عجينة طرية يتم تشكيلها، ثم قليها في الزيت الحار ووضعها في القطر الحلو قبل التقديم.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل عجينة بلح الشام، وهي من الحلويات العربية الشهيرة، والتي يمكن تجهيزها في اقل من 20 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل عجينة بلح الشام بالنشا

 

طريقة عمل عجينة بلح الشام بالنشا

 

مقادير عجينة بلح الشام بالنشا :

1 كوب دقيق أبيض

1 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة زيت + زيت للتحمير

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة نشا

3 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

 

طريقة عمل عجينة بلح الشام بالنشا :

_ نغلي الماء في وعاء عميق مع الزيت.

_ نرفع من على النار، ونرفع الدقيق والنشا بداخل الماء في الماء حتى يمتزجا معًا.

_ نترك العجينة حتى تبرد ثم نقوم بإضافة البيض البيضة تلو الأخرى.

_ تضاف الفانيليا ونقلب.

_ نضع العجينة في كيس الحلواني مع القمع المخصص لبلح الشام.

_ نشكل عجينة بلح الشام ثم أقليها في الزيت.

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