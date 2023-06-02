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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجدد التزامنا | بيان عاجل من ميليشيا الدعم السريع بالسودان للسعودية وأمريكا

حميدتي
حميدتي

أصدرت ميليشيا الدعم السريع بيانا أعربت فيه عن وافر الشكر والعرفان لطرفي الوساطة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، على جهودهما الحميدة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

وقالت في بيانها : خالص الشكر والتقدير لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية لاستضافتها منبر التفاوض في مدينة جدة، ونجدد التزامنا التام بالمبادرة السعودية الامريكية ، بما يقود إلى حلول جذرية تؤسس لقيام دولة مدنية ديمقراطية.


وأضاف : تلقينا يوم الأربعاء 31 مايو 2023م إخطارًا من الوساطة بتعليق مشاركة الجيش السوداني  في المباحثات وأيضاً صدر بياناً من الوساطة قررت بموجبه تعليق المفاوضات إلى وقت يحدد لاحقاً. 

وتابع البيان  : وعليه نود أن نوضح الآتي:


لقد حضر وفد من الجيش السوداني  إلى جدة بواجهات متعددة تمثل عدد من مراكز اتخاذ القرار، وبلا صلاحيات أو تفويض مما أحدث ربكة وتأخير في المباحثات، وقد انعكس ذلك في عدم الالتزام الواضح من جانب الفلول باتفاق وقف إطلاق النار مما جعل الهدنة الإنسانية من طرف واحد. 

فيما اتهمت ميليشيا الدعم السريع الجيش السوداني بارتكاب عدد من  الخروقات والانتهاكات. 


واردف البيان : قد تسببت هذه الانتهاكات المتكررة في عرقلة وإعاقة الهدف الرئيسي من الهدنة وهو معالجة الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب السوداني بسبب هذه الأزمة.


كما أكدت قوات الدعم السريع العمل بكل عزم وصبر لإجهاض كافة المخططات وصولاً إلى تحول مدني ديمقراطي يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا.

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