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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوران جوهر تفوز بـ بطولة الجونة الدولية للاسكواش .. صور

صدى البلد

فازت المصرية  نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد تغلبها  على  نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا بثلاثة أشواط نظيفة   كالاتي:11-5 11-7 11-9.

 

وكان اليوم السادس من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية  PSA 2023 للرجال والنساء قد شهد  منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين. 


شارك في اليوم الثاني من الربع النهائي كل من مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا ومازن هشام المصنف التاسع عالميا وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميا ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا.

وتأهل كل من محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا و مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا
وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر ونيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميا وتين جيليس من بيلجيكا المصنفة الرابعة عشر.

تأهلت كل من نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا ونيل جيليس من بيلجيكا.

نتائج مباريات اليوم الثاني من الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:


استطاع اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا أن يفوز على اللاعب بول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميا بثلاث أشواط  مقابل شوط ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:8-11,-4-11 ,5-11 ,9-11
استطاع اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا أن يفوز على اللاعب بول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميا بثلاث أشواط  مقابل شوط ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:8-11,-4-11 ,5-11 ,9-11
فاز اللاعب مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا على اللاعب ومازن هشام المصنف التاسع عالميا بثلاث أشواط ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:11-7 ،11-8، 11-7.
نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات: 
استطاعت اللاعبة نور الشربيني من مصر المصنفة الأولى عالميا أن تفوز على اللاعبة تين جيليس من بلجيكا المصنفة الرابعة عشر بثلاث أشواط لتتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-4، 11-7، 11-9

استطاعت اللاعبة نيل جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميا أن تفوز على اللاعبة سلمى هاني من مصر المصنفة الثانية عشر عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-9، 3-11، 11-3، 12-10.

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