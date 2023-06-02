التعادل السلبي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا وفاركو في الدوري

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي سيراميكا كليوباترا وفاركو بالتعادل السلبي دون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من لاعبي سيراميكا كليوبارترا، حيث نجح لاعبي الفريق من شن العديد من الهجمات من أجل إحراز هدف التقدم .

ونجح لاعبو فاركو في شن بعض الهجمات قبل انتهاء أحداث الشوط الأول ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي سيراميكا كليوباترا

وشن لاعبو سيراميكا كليوباترا العديد من الهجمات المتتالية خلال أحداث الشوط الثاني ولكن دون إحراز أي أهداف .

تشكيل الفريقين

خاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا

الدفاع : جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - عبدالله بكري - عزمي غومة

الوسط : أحمد الصغيري - سوكاري - محمود حمادة

الهجوم : رزقي حمرون - شكري نجيب - عمرو جمال