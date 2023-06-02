غنيم : ندرس استخدام الذكاء الاصطناعي في متحف الحضارة

‏قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن الدولة قامت ببناء مجموعة من الكباري والطرق جعلت الوصول إلى المتحف بمنتهى السهولة وقبل ذلك كان هناك مشكلة ويجب أن نعترف بذلك.

‏وتابع أحمد غنيم خلال لقاء في برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأن الأمر تم حله ولو هناك مواطنين قادمين للمتحف من 6 أكتوبر أو من التجمع أو من المعادي أو من مصر الجديدة او من أي منطقة أصبح الوصول سهل جدا للمتحف، متابعا أننا سوف ندرس اقتراح استخدام الذكاء الاصطناعي في متحف الحضارة.

الذكاء الاصطناعي

وأضاف أحمد غنيم نحن نحاول أن نتعلم كل شيء ولدينا اقتراحات ندرسها بشكل كبير وسندرس استخدام موضوع الذكاء الاصطناعي سواء في معرفة ما يرغبه السائحين أو معرفة المشاكل وكيفية حلها، والذكاء الاصطناعي سيساعدنا للوصول إلى نتائج أفضل بدلا من الإجراءات التقليدية التي نستخدمها.