بتسريحة جديدة .. كولر يستعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

ونشر الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك " صور لمارسيل كولر وهو يصفف شعر قبل مواجهة الوداد فى نهائي افريقيا، وكتب قائلا " كولر يستعد لمباراة الوداد بتسريحة شعر جديده 😍😅"

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الاحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.