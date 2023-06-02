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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش نميمة | موافي : شهادة أصدقاء العريس لأهل زوجته أمانة

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الإنسان سوف يحاسب يوم القيامة على كل حرف يقوله.

موضحًا أن الكلمة التي يلفظ بها أو التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا يلقي لها بال، ستكون سببا في دخوله إلى نار جهنم.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، «الموبايل والفيسبوك بوظوا الدنيا، انا معنديش فيسبوك  ولا واتساب ولا اعرف الكلام دا، لكن ابنائي يخبروني بكل ما ينشر، ويكون ردي بآية من القرآن الكريم «وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم»، مؤكدًا أن الكلمة قد تكون سببا في دخول صاحبها الجنة أو النار».

أهل العروسة

وتابع: الغيبة من أخطر الأمور في الحياة، ولكن يجب على الإنسان يفرق بين الغيبة وبين قول الحقيقة، حيث يلجأ أهل العروسة في سؤال أصدقاء العريس عن خلقه وعلاقته بربنا، ويجب عليهم قول الحقيقة، حتى لو كان هذا العريس مدمنا، لأنهم سوف يحاسبون أمام الله بما يخبرونه لأهل العروسة.

وأوضح موافي أن الإنسان شاهد على ما يقال، وكذب الإنسان وقول في صديقه «العريس» ليس ما فيه، يعد جريمة، لأنه يخفي عادة خطيرة عن أهل العروسة قد تكون سببا في حياة هذه الفتاة.

وأكمل: هناك سيدة تعاني من شلل الأطفال في قدميها الاثنين، وهي الآن من أنجح سيدات مصر، ولديها 3 أطفال، ولكن يجب على كل إنسان أن يكون صريح مع الشخص الذي سيتزوجه حتى تكون العلاقة بينهم ناجحة. 

أهل العروسة أصدقاء التواصل الاجتماعي العروسة العروس الدكتور حسام موافي

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