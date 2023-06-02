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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية.. صور

جيل بايدن تزور الجامع
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية

اصطحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، السيدة الأولى الأمريكية دكتور جيل بايدن، في جولة داخل الجامع الأزهر.

 

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وقام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بعرض شرح تفصيلي للجامع الأزهر وما يحتويه من معالم أثرية وتاريخية، وتجول رئيس الجامعة مع السيدة الأولى الأمريكية داخل أروقة الجامع الأزهر.


وتفقدت قرينة الرئيس الأمريكي، فور وصولها، صحن الجامع الأزهر، قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية في صحن الجامع، معبرة عن إعجابها وتقديرها الكبير للأزهر الشريف.

 

وتزور السيدة جيل بايدن حاليًا القاهرة تستغرق يومين، في إطار جولة تشمل أربع دول في المنطقة بدأت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

 

تفقدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الجامع الأزهر، مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد، واستمعت قرينة الرئيس الأمريكي إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها لدى وصولها.


وحرصت السيدة جيل بايدن على زيارة الجامع الأزهر؛ لما يمثله الأزهر الشريف من مكانة كبيرة على مستوى العالم، باعتباره منارة للدين والعلم والوسطية.


وكانت قرينة الرئيس الأمريكي وصلت، في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، قادمة من الأردن في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة تشمل أربع دول.

 

جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه التاريخية
جيل بايدن السيدة الأولى الأمريكية الجامع الازهر رئيس جامعة الازهر معالم أثرية

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