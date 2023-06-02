الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة: تنظيم معارض مؤقتة بالخارج ترويج للآثار المصرية

‏قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إنه بشأن حالة الجدل حول وجود بعض المقتنيات المصرية في الخارج فهناك رأي يقول لماذا نرسل الآثار المصرية للخارج رغم أنه من الممكن أن نستقدم السياح إلى مصر لرؤيتها هنا والرأي الآخر يقول إن هذا ترويج للسياحة.

وتابع أحمد غنيم خلال لقاء في برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": يجب أن نعلم أننا لا نرسل كل الآثار نحن نرسل مقتنيات قليلة جدا لجذب السياح لزيارة مصر وهناك نقطة أخرى ليس جميع السائحين قادرين على زيارة مصر لأسباب صحية أو أزمات مادية أو أي أسباب آخري وبالتالي هذا السائح لن يأتي إلى مصر ويجب أيضا أن نعرف أن المعارض التي تقام هي ليست دائمة بل تكون لفترة محددة، ومصر تحصل على عائد من ذلك ويكون هناك اتفاق علي هذا قبل المعرض.

وأضاف أنه بالنسبة للملك رمسيس الثاني خرج من المتحف القومي للحضارة التابوت الخاص بالمومياء فقط ذهب إلى باريس، ولكن هل يعلم الناس أن رمسيس الثاني في سبعينيات القرن الماضي ذهب أيضا إلى باريس لزيارة علاجية للترميم وتم استقباله كرئيس دولة وتم فرش السجادة الحمراء له وتم إطلاق المدفعية الفرنسية احتفالا به.

ترويج مجاني لمصر

ونوه بأنه بعدما خرج التابوت الخاص لرمسيس الثاني للمعرض الأخير وهو لمدة ستة أشهر فقط وقد ينتقل إلى دولة أخرى، هل مصر كسبت من ذلك بالطبع يكفي حجم الإعلانات التي كانت موجودة على الأوتوبيسات في باريس ووسائل الإعلام الفرنسية والإقبال كان غير طبيعي على المعرض وهكذا نكون قمنا بعمل حملة ترويجية لمصر بدون دفع جنيه واحد، بالعكس نحن نحصل على أموال من ذلك.