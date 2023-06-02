حبيبة أبوها.. خالد الغندور يحتفل بتخرج ابنته من المدرسة

احتفل الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، بتخرج ابنته نور من المدرسة الثانوية، في حفل التخرج الذي أقامته المدرسة الملتحقة بها، مساء اليوم.

ونشر خالد الغندور، صورا مع ابنته، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا عليها: "مبروك يا حبيبتي يا نور، تخرج ابنتي وحبيبة ابوها نور خالد الغندور من مدرستها وفي طريقها للجامعة ربنا يحفظك ويوفقك في مستقبلك وحياتك القادمة".

وعلي جانب آخر حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.