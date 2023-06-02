انفجار ناجم عن هجوم في مقاطعة زابوروجيه الروسية

ضرب انفجار ناجم عن هجوم وسط مدينة ميخائيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة، بحسب المعلومات الأولية التي تحدث عنها فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا".

وكتب روغوف علي "تلجرام": "وقع انفجار في وسط ميخائيلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه عمل إرهابي".



وفي وقت سابق من اليوم ذكر روغوف أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على حرم مستشفى في قرية روزوفكا بمقاطعة زابوروجيه.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه لا توجد أسس للحوار حول أوكرانيا، اليوم الجمعة، وأشار إلى انتشار أحاديث كثيرة فقط حول العملية السلمية.

وقال بيسكوف تعليقًا على تصريحات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بضرورة البدء بمحادثات سلام حول أوكرانيا : “لقد قلنا مرارًا إنه لا يوجد مثل هذا الخيار الآن ولا توجد أسس مناسبة للحوار”.



وأضاف بيسكوف: “مع ذلك نلاحظ انتشار تصريحات الدول الأوروبية بشأن محادثات سلام حول أوكرانيا”، منوهًا بأن هذه التصريحات مجرد نقاش وتنتشر بشكل أوسع”.