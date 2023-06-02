الكرملين الروسي: لا توجد أسس للحوار حول أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه لا توجد أسس للحوار حول أوكرانيا، اليوم الجمعة، وأشار إلى انتشار أحاديث كثيرة فقط حول العملية السلمية.

وقال بيسكوف تعليقًا على تصريحات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بضرورة البدء بمحادثات سلام حول أوكرانيا : “لقد قلنا مرارًا إنه لا يوجد مثل هذا الخيار الآن ولا توجد أسس مناسبة للحوار”.

وأضاف بيسكوف: “مع ذلك نلاحظ انتشار تصريحات الدول الأوروبية بشأن محادثات سلام حول أوكرانيا”، منوهًا بأن هذه التصريحات مجرد نقاش وتنتشر بشكل أوسع”.

و أوضح المتحدث بإسم الكرملين أن هذه الحوارات والنقاشات لا تظهر فيها إرادة سياسية لأخذ أهداف بعين الاعتبار.

كان قد قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، امس الخميس، إن وزارة الدفاع الروسية وحرس الحدود وخدمات الطوارئ والسلطات المحلية الروسية ترفع باستمرار تقارير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في منطقة بيلجورود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء “تاس” الروسية.

وتعرضت منطقة بيلجورود المجاورة لمنطقة خاركيف الأوكرانية لقصف عنيف في الأيام الأخيرة، في الشهر الماضي.

واستولت مداهمة عبر الحدود شنتها القوات الموالية لأوكرانيا لفترة وجيزة على عدة مستوطنات حدودية.