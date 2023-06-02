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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توقف صادرات غاز البترول المسال بسبب هجمات أوكرانيا بالطائرات المسيرة

صدى البلد

 قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة الانباء رويترز، اليوم الجمعة، إن ميناء تامان الروسي على البحر الأسود يستعد لتعليق تصدير غاز البترول المسال شديد الانفجار بسبب مخاوف تتعلق بهجمات الطائرات المسيرة.

وتعرضت روسيا لهجمات متكررة في الأسابيع الأخيرة كان أبرزها توغل كبير عبر الحدود وهجمات بطائرات مسيرة على مناطق من بينها العاصمة موسكو.

وتعرضت لهجوم علي مصافي النفط في جنوب البلاد، ومستودع وقود بالقرب من جسر استراتيجي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم.

وتقول روسيا إن أوكرانيا تقف وراء الهجمات، ومن بينها تلك التي وقعت على الكرملين الشهر الماضي، وتنفي كييف ضلوعها في هذه الهجمات.

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وأعلنت شركات تشغيل السكك الحديدية في روسيا عن خطط لتقييد شحنات البضائع المتجهة إلى ميناء تامان، الذي يُصدر منه حوالي 7.5% من إجمالي كميات غاز البترول المسال الروسي.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر على الأمر لرويترز، إن تامان سيعلق شحن غاز البترول المسال، المعروف أيضا باسم البروبان والبوتان، بسبب طبيعته القابلة للانفجار.

وقال أحد المصادر “بعد كل تلك الهجمات (بطائرات مسيرة)، تامان سيعلق شحن غاز البترول المسال لأنه خطير، الغاز شديد الانفجار”.

وذكر مصدران أن عمليات شحن الغاز في مجمع تامان للشحن، الذي تبلغ طاقته 20 مليون طن من الشحنات سنويا، ستتوقف إلى أجل غير مسمى.

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