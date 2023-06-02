بسبب النووي..أمريكا تسعى لعقد اجتماعات عاجلة مع روسيا والصين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بلاده تلتزم بمعاهدة "ستارت" طالما التزمت بها روسيا .

واضاف سوليفان في نبأ عاجل : “أمريكا تسعى لعقد مباحثات مع روسيا والصين بشأن مراقبة الأسلحة النووية ، ونحن لا نحتاج لزيادة ترسانتنا النووية”.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن فشل وقف النار في السودان قد يتسبب بمعاناة واسعة النطاق.

وأضاف سوليفان، أن “نطاق وحجم إراقة الدماء في الخرطوم ودارفور على وجه الخصوص مروع”.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي: “فرضنا عقوبات اقتصادية وقيودا على تأشيرات الجهات التي تكرس العنف بالسودان”.