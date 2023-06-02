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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن: أشخاص نهبوا المساعدات الإنسانية في السودان

صدى البلد

أفاد بيان عاجل أن مجلس الأمن يدين نهب المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين والبنية التحتية بالسودان.

وأكد مجلس الأمن  دعمه للبعثة الأممية في السودان، و دعا لوقف الأعمال العدائية والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

وكان قد جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لأعضاء المجلس تأكيد ثقته التامة في ممثله الخاص في السودان فولكر بيرتس.

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وقال جوتيريش بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، "فيما يتعلق بالوضع في السودان، هناك مجالات تقع تحت مسؤولية مجلس الأمن وأخرى تقع ضمن مسؤوليات أمين عام الأمم المتحدة.. وبالنسبة لمجال مسؤوليتي أعدت التأكيد لأعضاء مجلس الأمن على ثقتي التامة في فولكر بيرتس باعتباره ممثلا خاصا للأمين العام، والأمر يعود لمجلس الأمن لأن يقرر ما إذا كان يدعم استمرار البعثة لفترة أخرى أو أن يقرر أن الوقت قد حان لإنهائها".


وبحسب المركز، من المقرر أن ينتهي تفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان المعروفة باسم (يونيتامس) في الثالث من يونيو، أي بعد غد.


بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن الأمم المتحدة تواصل مع شركائها مساعدة المحتاجين في وقت أجبر فيه الصراع أكثر من 1.2 مليون شخص على النزوح داخل السودان، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

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