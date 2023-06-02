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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لجماهير النادى الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في معسكر الفريق المغلق، استعدادًا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "رسميـــــــاً: تأكد غياب حارس فريق الأهلي "محمد الشناوي" عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي للإصابة".

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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