عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشربتش شاي بالياسمين.. تعليق ساخرا من جمال شعبان على علاقته بمحمد رمضان

صدى البلد

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل تواصل الفنان محمد رمضان معه لمساعدة حالات مرضية من غير القادرين.

وأكد شعبان، خلال حواره ببرنامج “المصري أفندي” والمذاع عبر قناة “المحور”،:" كنت أبحث عن  النقطة الإيجابية من الموقف الخاص بمحمد رمضان، مؤكدا أن محمد رمضان تواصل معه واتفقا على مساعدة عدد من المرضى، لافتا إلى أن والدته هى من تشجعه على التبرع.

وأكد أنه اتفق علي تحديد حالة معينة لمساعدتها نظرا لتأخر حالتها، مضيفا: "محمد رمضان تواصل مع الحالة بنفسه، وصحاها من النوم، وماكنتش مصدقة وبكت من السعادة، وقالت خلاص خفيت.. ورمضان طمنها أنه سيساعدها".

وسخر الدكتور جمال شعبان، من منتقديه، قائلا: "في ناس قالوا أني لقيت سبوبة، وإني شربت شاي بالياسمين.. بس أنا مشربتش شاي بالياسمين". 

“المحور” الدكتور جمال شعبان الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق حالات مرضية المصري أفندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

كيلو اللحمة الطازة بـ 195 جنيها| طرح 32 سلعة بسعر مخفض خلال يونيو.. والأرز 12.5

ترشيحاتنا

رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك يكشف عن موعد بدء اختبارات الناشئين

أمريكا تدعو صربيا وكوسوفو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد

البيئة: تكرار العاصفة الترابية الأخيرة مرة أخرى قريبا

طارق يحيى يهاجم موسيماني: كذاب والزمالك لم يفاوضه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

وصلت للمليون .. أسعار ام جي RX5 بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

الراقصة أوكسانا تشعل فرح ميرنا نور الدين .. صور

فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ