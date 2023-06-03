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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص أطلقوا الرصاص على شقيقين بالمقطم

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باطلاق الرصاص على شقيقين مما ادي إلى إصابتهما بسبب خلافات الجيرة بالمقطم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكان قد أطلق 3 أشخاص الرصاص على شقيقين مما ادي الي اصابتهما بسبب خلافات الجيرة بالمقطم ، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد الأشخاص وشقيقه مصابان برش خرطوش بالجسم مقيمان بدائرة القسم قررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين 3 أشخاص مقيمون بذات الدائرة بسبب خلافات بينهم حول الجيـرة .

تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم  على المجنى عليهما بإستخدام فرد خرطوش ، نتج عن ذلك إصابتهما ، أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش المُستخدم فى إرتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار و ٢ سلاح أبيض ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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