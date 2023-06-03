بعد اجتماع ناسا.. عالم مصريات يكشف معلومات خطيرة حول وجود كائنات فضائية

أكد الدكتور وسيم السيسي؛ الباحث في علم المصريات؛ حقيقة وجود أدلة ملموسة علي وجود الفضائيين.

وقال السيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": هناك أدلة ملموسة على وجود الفضائيين؛ وهناك حادثتين شهيرتين الأولى حادث نيومكسيكو حين انفجر طبق طائر على الأراضي المكسيكية وتسلمته الحكومة وقامت بتسليم جزء منه إلى الولايات المتحدة وبعد تحليل المعدن المصنع منه الطبق الطائر وجد أنها مادة مصنعة غير موجودة على كوكب الأرض".

وتابع: "الحادثة الثانية كانت في البرازيل؛ حين تواصل ضابط مرور مع رئيسة بشأن سيارة مقلوبة على الطريق وحين ذهبوا لتفقد الأمر وجدوا أن هناك طبق طائر يتحرك وفي موقعه وجدوا سبائك معدنية ضد التآكل وهي مكونة من الحديد والقصدير".

وأوضح: " الولايات المتحدة تنفي هذه الحوادث لأن هناك ارتباك سوف يصيب الناس حال عرفوا هذا الأمر، والولايات المتحدة علي دارية بوجود أدلة علي أجسام فضائية.