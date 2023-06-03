محمد يوسف: كهربا بينه وبين ربنا عَمار.. وزعلان من رمضان صبحي

أثنى محمد يوسف مدرب الأهلي السابق على محمود كهربا لاعب الأهلي.

قال محمد يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمود كهربا لاعب موهوب كان بعيدا فترة طويلة لكن ربنا بيحبه وفي حاجة بينه وبين ربنا عمار فيها عشان كدة رجع بتألقه"

وعن رمضان صبحي قال:"أنا من قمت بتصعيده مع ناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان موهبة كبيرة جدا ولكني واخد على خاطري منه لما مشي من الاهلي"

وأضاف: "احمد سيد زيزو لاعب اوروبي وبيحافظ على مستواه وعنده استمرارية وبنصحه لازم يحترف في أوروبا"

وعن مؤمن زكريا قال:"جسد حب الجمهور وفنيا من أخطر اللاعيبة في التلت الأمامي وبشكر فرج عامر جدا على تواجد مؤمن في نادي سموحة"