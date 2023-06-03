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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشوفك ذكية جدا.. رد غير متوقع من ياسمين عز على مغازلة أحمد فهمي

صدى البلد

حلت فرقة واما أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي، ضيوفا علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن بداية اشتراكهم في تقديم الأعمال الفنية.

ونرصد لكم ابرز التصريحات:
الفلوس .. أحمد فهمي يكشف سر استمرار فرقة واما | فيديو

وردا على سؤال ما سر استمرار فريق واما رغم تحقيق كل منهم نجومية خاصة به، قال الفنان أحمد فهمي: "الفلوس".

وأكد الفنان محمد نور، :"رغبتهم في استمرار التعاون بينهم وتقديم البومات مشتركة، مضيفا:"إحنا أصلا أصحاب، وعملنا شغل مع بعض وكنا مش عارفين إنه هينجح، لحد ما غنوة نجحت وابتدينا".

أوضح أحمد فهمي أن احتمال انفصالهم وارد بقوله: "أكيد في يوم من الأيام واما مش هتكمل، وأكيد نفسنا تفضل مستمرة".

أحمد فهمي: الراجل يحب الست الذكية

وقال أحمد فهمي، إن الرجل يفضل التعامل مع المرأة الذكية، ويستمد قوته منها، مضيفا: "الست الذكية هتعرف تتعامل مع الراجل وتتلون له، وتقدر تكلمه عن الماتش أو عن شغله".
 

وردا على سؤال ما سر استمرار فريق واما رغم تحقيق كل منهم نجومية خاصة به، قال الفنان أحمد فهمي: "الفلوس".

دمك خفيف.. أحمد فهمي يغازل ياسمين عز على الهواء
 

وغازل أحمد فهمي وباقي فرقة واما، الإعلامية ياسمين عز، قائلاين:" روحك حلوة ودمك خفيف ومش مصطنعة حاولي تمثلي.

قال المطرب والفنان أحمد فهمي، عضو فريق «واما» الغنائي، إنه يرى أنه لا يوجد فارقًا بين المرأة المصرية، ونظيراتها بباقي دول العالم.

وأوضح «فهمي» خلال حواره ببرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة «إم بي سي مصر»، اليوم الجمعة، أنه يرى النساء أذكياء بشكل عام، مشيرًا إلى أن قوة المرأة في عقلها وليست في العضلات.

ووجه فهمي حديثه لـ«ياسمين»، قائلًا: «أنا بشوفك ذكية جدا، لأنك قدرتي تثبتي نفسك على الساحة الإعلامية رغم كل الموجودين»، لترد «عز»: «الموضوع مش ذكاء، هي مشيت ببركة الفرعون، الراجل بركة».

 

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