الفلوس .. أحمد فهمي يكشف سر استمرار فرقة واما | فيديو

حلت فرقة واما أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي، ضيوفا علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن بداية اشتراكهم في تقديم الأعمال الفنية.



وردا على سؤال ما سر استمرار فريق واما رغم تحقيق كل منهم نجومية خاصة به، قال الفنان أحمد فهمي: "الفلوس".

وأكد الفنان محمد نور، :"رغبتهم في استمرار التعاون بينهم وتقديم البومات مشتركة، مضيفا:"إحنا أصلا أصحاب، وعملنا شغل مع بعض وكنا مش عارفين إنه هينجح، لحد ما غنوة نجحت وابتدينا".

أوضح أحمد فهمي أن احتمال انفصالهم وارد بقوله: "أكيد في يوم من الأيام واما مش هتكمل، وأكيد نفسنا تفضل مستمرة".