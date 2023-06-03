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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمرها قرن ونصف.. لماذا ساعة بيج بن أشهر أجهزة قياس الزمن في العالم

ساعة بيج بن
ساعة بيج بن

يصادف اليوم 3 يونيو من عام 1859 ذكرى بدء ساعة بيج بن في لندن عملها؛ وذلك في عهد الملكة فيكتوريا، وتعتبر حاليًا أهم معلم سياحي في لندن ونستعرض في السطور التالية أهم التفاصيل الخاصة بها.

ساعة بيج بن

ساعة مشهورة تعتبر معلما سياحيا ولكنها في الحقيقة تعدت مرحلة أن تكون مجرد مكان سياحي نظراً لعراقتها وتاريخ العريق الذي يعود للعام 1859 إنها رمز لندن وإحدى أجمل معالمها السياحية إنها ساعة بيج بن Big Ben العريقة، تجلس الساعة العريقة على  برج لندن.

أشهر أجهزة قياس ومعرفة الزمن على مستوى العالم

 

تعد ساعة بيج بن Big Ben أشهر أجهزة قياس ومعرفة الزمن على مستوى العالم بل وتعد أكثر الساعات دقة على المستوى العالمي، حتى وصلت لأن يضرب بها الأمثال  في الالتزام بالمواعيد بين الأشخاص ورغم أنها مجرد ساعة في نظر البعض إلا أنها تعد أحد أهم معالم مدينة لندن السياحية بجرسها الضخم الذي يقارب وزنه على 13 طنا !!!

الساعة مثبتة ببرج لندن الذي تم تغيير اسمه قريبا إلى اسم برج اليزابيث بالتحديد في يونيو 2012 م، ويرجع سبب تسمية الساعة بهذا الاسم إلى اسم المشرف على تنفيذ فكرة الساعة و برجها و هذا المشرف يدعى بينجامين هول وكان يحتل وظيفة وزير الأشغال في ذلك الوقت ولأنه كان كبيرا وضخم الجسم فكان يطلق عليه كلمة big والتى تعني بالعربية كلمة كبير.

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أطلق اسمه في أول الأمر على جرس الساعة الكبير الحجم ثم شمل اسمه الساعة كلها تكريماً له، وتعتبر ساعة بيج بن من أشهر المعالم السياحية الموجودة في بريطانيا والتى يستهدف السياح رؤيتها أولاً عند زيارتهم لبريطانيا. 

بدأ عمل الساعة لأول مرة في الثالث من شهر يونيو لعام 1859، وتعتبر ساعة بيج بن أشهر جهاز في العالم كله لقياس الزمن وذلك لتاريخ الساعة القديم والدقة الشديدة في القياس والتى تعد دقاتها الآن رمزاً للتوقيت العالمي.

صمم هذه الساعة إدموند بكيت وقام بتصنيعها فردريك دنت حيث اخترع نظاماً يعمل على عزل حركة وعمل ساعة بيج بن عن الجاذبية الأرضية وعن التأثيرات الخارجية وذلك من خلال فصل البندول الخاص بالساعة عن عمل الساعة الميكانيكي ليعمل هذا على تخفيف الاحتكاك الذي يبطئ الحركة فقام بتركيز البندول الخاص بالساعة داخل صندوقاً عازلاً تم وضعه أسفل الساعة في البرج وبداية من عام 1924م وبعد وفاة دنت بدأت أول دقات ساعة بيج بن معلنة الوقت من خلال إذاعة الـ بى بى سي BBC يومياً واعتاد الناس على سماع دقات جرس الساعة قبيل النشرات الإخبارية التى تعدها الإذاعة البريطانية الشهيرة .

يبلغ عمر ساعة بيج بن حالياً حوالي قرن ونصف القرن وبالرغم من شدة قدمها إلا أنها مازالت في حالة جيدة و قليلاً ما تتعطل عطلاً بسيطاً 

 

بيج بن معلم سياحي مدينة لندن ساعة بيج بن برج لندن الملكة فيكتوريا

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