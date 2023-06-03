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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع عيد ميلادها.. سيدة أمريكا الأولى تزور الأهرامات وأبو الهول

جيل بايدن
جيل بايدن

 حرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت 3 يونيو 2023 خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول والتي وصلت إليها مند دقائق.

واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.

ويشير المحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، تتزامن مع ذكرى ميلادها في الثالث من يونيو عام 1951.

ولا يملك أحد سوى السيدة جيل بايدن نفسها الإجابة عما إذا كان هذا التزامن مقصودا أم من قبيل المصادفة غير أن الأمر الواضح لكل من يرافقون السيدة بايدن خلال زيارتها لمصر هو سعادتها الكبيرة التي ظهرت من كلمات الثناء والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال .. مثلما ظهرت من الطاقة الإيجابية التي انتقلت من شخصيتها المفعمة بالثقافة والمودة لكل المرافقين لها خلال محطات زياراتها في مصر الكنانة.

وولدت جيل بايدن في الثالث من يونيو عام 1951 في بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا.

واحتفلت السيدة الأولى الأمريكية العامين الماضيين بعيد ميلادها وسط أفراد أسرتها تخللتها نزهة ترفيهية بالدراجات التي تهوى ركوبها مع زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

الأهرامات وأبو الهول السيدة الأولى الأمريكية

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