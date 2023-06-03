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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق هائل في الكويت والجيش يتحرك للسيطرة عليه | فيديو

أرشيفي
أرشيفي

أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بالكويت، بأن القوة فعلت الخطة الأمنية التي تم وضعها مسبقا مع الجهات المعنية بالدولة عبر تعاون هذه الجهات مع فرق الإطفاء أمس، الجمعة، في التعامل مع حريق اندلع بمردم الإطارات في منطقة السالمي.

وفي بيان لقوة الإطفاء الكويتية؛ فقد بينت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغ يفيد بوقوع حريق في مردم الإطارات في منطقة السالمي، وقامت على أثره بتوجيه خمسة فرق إطفاء لموقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن البلاغ عبارة عن حريق إطارات قديمة على مساحة 4 آلاف متر،  وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

كما أشارت الإدارة إلى أن عملية المكافحة تمت تحت متابعة مباشرة ومستمرة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وبقيادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.

وقد شارك بالحادث كل  من الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.

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