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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ممثل صندوق الأمم المتحدة: الزيادة السكانية مشكلة ثقافية وحلها رفع الوعي |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة هالة يوسف، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الزيادة السكانية تعد مشكلة ثقافية، موضحة أن ثقافة المجتمع نفسه تسمح بالإنجاب بكثرة وذلك بسبب عدة دوافع منها إنجاب الذكور وتكوين العزوة وغيرها من الدوافع الأخرى.

وأشارت “يوسف” خلال حوارها المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إلى أن التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية يتم من خلال رفع الوعي؛ عن طريق إعطاء المجتمع المعلومات الكافية التي تؤهله لاتخاذ القرار السليم فيما يخص الإنجاب. 

ولفتت ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن الإنجاب المتكرر يؤثر على صحة المرأة والتقارب في السن  بين الأطفال يمكن أن يخلق مشكلات للطفل.

وأوضحت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن برامج صندوق الأمم المتحدة بخصوص التوعية تتم بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، حيث يتم مشاركة الدلائل العلمية مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي.

الزيادة السكانية الأمم المتحدة الدكتورة هالة يوسف الانجاب توك شو صدى البلد

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