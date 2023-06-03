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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقل بقيمة 12 دولارا عن السوق.. العراق يعلن سعر بيع النفط للأردن

صدى البلد

اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم السبت ان معدل سعر النفط الخام المصدر الى الأردن بلغ 59.55 دولاراً خلال شهر مايو الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بسعر أقل بقيمة 11.75 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ (71.30 ) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة .

وبحسب وسائل إعلام قالت سومو في احصائية على موقعها ، إن "مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر مايو الماضي بلغ 256 الفاً و974 برميلاً"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 8 آلاف برميل يوميا".

وأضافت شركة تسويق النفط العراقية ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 59.55 دولاراً"، مشيرة إلى أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 15 مليونا و302 الف دولار".

وأقر مجلس الوزراء العراقي -خلال اجتماعه، في 28 مارس 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا ان التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

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