العراق يستهدف معاقل الإرهابيين في ديالي بضربة جوية

أفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الجمعة، بأن المقاتلات الحربية العراقية، شنت ضربة جوية، استهدفت بها مواقع، يتحصن بها عناصر تنظيم داعش في محافظة ديالي، مما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في بيان، اليوم، أنه وفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف، قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية العراقية، بواسطة طائرات “F-16”، ضربة جوية ناجحة، في حمرين، ضمن قاطع عمليات ديالي.

وأضاف البيان، أن هذه الضربة، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين، وتدمير أوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية.