حسام بدراوي: الغرب انتهك حقوق الإنسان في العراق وسوريا وليبيا

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن هناك محاولات جادة من الدولة لاحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان خطوة هامة لكن المهم متابعة تنفيذها.

وقال بدراوي، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الغرب انتهك حقوق الإنسان في العراق وسوريا وليبيا، ويظهر ذلك في الاعتداءات التي قاموا بها في تلك الدول.

الخروج من الأزمة

وتابع مستشار الحوار الوطني، أن المجتمع المدني أنفق 25 مليار جنيه على أعمال غير هادفة للربح العام الماضي، متابعا أن مصر قادرة على الخروج من الأزمة.