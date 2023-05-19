بدراوي : المجتمع المدني الشريك الرئيسي للدولة في تطبيق سياستها .. فيديو

قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، إن الناس يجب أن تصدق في الحوار الوطني وتصدق أن هناك قدرة على الخروج من المأزق وسقف المواطنين دائما يريد المزيد.

وتابع حسام بدراوي خلال لقائه في برنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التوجه نحو اللامركزية يحتاج إلى 20 او 25 عام مؤكدا أن المجتمع المدني المصري قوي جدا والشريك الرئيسي للدولة في تطبيق سياستها.

المجتمع المدني

وأضاف حسام بدراوي أن المجتمع المدني انفق 25 مليار جنيه على أعمال غير هادفه للربح العام الماضي متابعا أن مصر قادرة على الخروج من الأزمة.