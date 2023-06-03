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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإغلاق فى 30 يونيو.. المهرجان القومي للمسرح يفتح باب التقدم إلكترونيا

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى، عن فتح باب المشاركة فى الدورة الـ 16، حيث تقرر اخر موعد لها يوم 30 يونيو، كما حددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة فى مسابقات المهرجان المختلفة، وفضلت إدارة المهرجان ان يكون التقدم الكترونيا فقط عبر الموقع الرسمى للمهرجان من خلال استمارات للمشاركة فى كل مسابقة.

كما كشفت إدارة المهرجان  عن شروط المسابقات وهى : آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو 30 يونيو 2023، وتشمل المسابقة العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023، ويجب أن تكون العروض قد تم عرضها على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك ، وغيرها من الشروط التي اعلن عنها عبر الصفحة الرسمية للمهرجان وعلي موقع المهرجان بوزارة الثقافة. 

محمد رياض 

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناد مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، مضيفا أن هذا التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية خاصة وإنه أحد أبناء المسرح المصري،وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

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وأكد رياض أن المسرح يعد واجهة براقة للفنون ، ويمثل جزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة ،مبديًا تطلعاته، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة فن المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

يذكر أن الفنان محمد رياض، من مواليد عام 1970  تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس، تم اختياره عضوا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته ال15 قدم أكثر من 150 عملا فنيا ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية والأفلام السينمائية حيث قدم في المسرح "الاخوة الأندال، البهلوانات، السلطان الحائر، حباك عوضين تامر، والحفلة التنكرية" وقدم للسينما "48 ساعة في اسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف ، الإمبراطورة، العشق والدم.

أما أشهر أعماله في الدراما "لن أعيش في جلباب أبي، الضوء الشارد، أرابيسك، قيد عائلي، أميرة في عابدين، نصف ربيع الأخر، عصر الأئمة، ابن حزم، أبناء ولكن، رحيم، الاب الروحي، النمر، الحلم، الاختيار 3".

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