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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بعدد من المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة بمشاركة عدد من مسؤولي التعليم والمنطقة الأزهرية بالقليوبية. 

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وحرص المحافظ على تفقد اللجان والتأكيد على جاهزيتها وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير جو ملائم للامتحانات. 
وكان محمد فخري مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وفضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد المشرف على امتحانات الثانوية الأزهرية، والدكتور أيمن السيسي مدير إدارة الامتحانات بمنطقة القليوبية الأزهرية، عقدوا اجتماعا قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية، والتي بدأت اليوم السبت الموافق 3/ 6/ 2023م. 
وأكدوا خلال اللقاء على تطبيق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب في اللجان، من خلال العمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار، والتأكد من توقيع الطلاب بخط واضح في كشوف الحضور والانصراف متمنين لهم التوفيق والنجاح الدائم.
وكان مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية لمنطقة القليوبية الازهرية، أكد أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحان هذا العام 11734 طالبا وطالبة موزعين على 20 لجنة (البنين 6265 طالبا، موزعين في 43 معهدا أزهريا بـ 229 فصلا، والبنات 5469 طالبة موزعين على 41 معهدا أزهريا في 214 فصلا دراسيا.

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