وجدوه في مطروح.. العثور على طفل طوخ المتغيب

قال همام بيومي والد الطفل عز الدين 13 عاما ومقيم بقرية كوم الأطرون بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية والذي تغيب منذ عدة أيام أن أحد الأشخاص تواصل معه وأبلغه بتواجد نجله بمدينة مرسى مطروح وأنه في طريقه لاستلامه.

وأشار والد الطفل إلى أنه كان يثق في عودة نجله لأحضانه وأنه كان قد حدد مبلغ مالي 4 آلاف جنيه مكافأة لمن يجده وسيقدمها للشخص الذي وجده ، قائلا " الحمد لله.. الحمد لله والشكر لله .. ابنى رجع ليا بالسلامة".

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة طوخ بورود بلاغ من والد الطفل عز الدين همام مقيم قرية كوم الأطرون دائرة المركز، يفيد بتغيب نجله منذ أربع أيام ولم يعلم عنه شيئا.

وكشفت التحريات الأولية من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة أنه استقل سيارة أجرة حتى مزلقان مدينة طوخ وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.