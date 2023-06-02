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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مدينة الخصوص في القليوبية لمدة 8 ساعات مساء اليوم

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه شرب بالقليوبية أنه نظرا للقيام بأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000مم بمنطقة الخصوص فقد تقرر قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالمدينة.

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مدينة الخصوص بالقليوبية لهذا السبب

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وقالت الشركة إن ذلك يكون اعتبارا من مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 10م وحتى الساعة 6 ص يوم السبت الموافق 3 يونيو.


وطالبت الشركة بالمواطنين والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع ولحين عودة الخدمة مرة أخرى.


من ناحية أخرى أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حملة توعوية بشوارع قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية وذلك في إطار خطة الشركة للمسح الميدانى لجميع قرى ومراكز المحافظة، وعمل استقصاء ميداني للعملاء، للوقوف على مستوى الخدمات المُقدمة من الشركة ومدى رضاهم عنها.
حيث نفذت الادارة العامة للتوعية مسحًا ميدانيًا لحصر العملاء بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، للتعرف على الثقافة المائية للمواطنين، ومتابعة جودة المياه وقياس ضغوط المياه، ومدى وصولها للأدوار العليا، وحصر الشكاوى التي تخص الخدمة المقدمة.

القليوبية شركة مياه شرب الخصوص المخابز والمستشفيات الثقافة المائية للمواطنين القناطر الخيرية

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