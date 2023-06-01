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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط مئذنة مسجد وشجرة بسبب الطقس السيئ في القليوبية

سقوط نخلة
سقوط نخلة

شهدت محافظة القليوبية اليوم الخميس، عدة حوادث نتيجة سوء الأحوال الجوية ، والتي نتج عنها سقوط بعض الأشجار على الطرق، وميل بعض أعمدة الإنارة بدائرة مركز ومدينة القناطر الخيرية، وسقوط مئذنة مسجد بقرية شبرا شهاب على سطح أحد المنازل العشوائية.

انقطاع الكهرباء ورياح وعواصف تضرب القليوبية .. ورفع الطوارئ بالمحافظة

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تعرضت محافظة القليوبية اليوم لعاصفة ورياح شديدة محملة بالأتربة مما تسبب فى حجب الرؤية عن بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الجبلية والصحراوية بأبو زعبل والخانكة والعبور ، كما شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة على مختلف مناطق المحافظة.


وتسببت الرياح فى انقطاع الكهرباء على بعض قرى المحافظة بسبب سقوط الأسلاك التى تمدها بالكهرباء فضلا عن تأثر حركة البيع والشراء بسبب اغلاق  المحال التجارية وعزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب برودة الجو. 


من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته الى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى حالات طارئة أو نشوب حرائق بسبب شدة الرياح.

القليوبية القناطر الخيرية شبرا شهاب سوء الأحوال الجوية رياح شديدة محملة بالأترب

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