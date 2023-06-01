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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع الكهرباء ورياح وعواصف تضرب القليوبية .. ورفع الطوارئ بالمحافظة

عواصف
عواصف

تعرضت محافظة القليوبية اليوم لعاصفة ورياح شديدة محملة بالأتربة مما تسبب فى حجب الرؤية عن بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الجبلية والصحراوية بأبوزعبل والخانكة والعبور، كما شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة على مختلف مناطق المحافظة.

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وتسببت الرياح فى انقطاع الكهرباء على بعض قرى المحافظة بسبب سقوط الأسلاك التى تمدها بالكهرباء فضلا عن تأثر حركة البيع والشراء بسبب اغلاق  المحال التجارية وعزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب برودة الجو. 


من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته الى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى حالات طارئة أو نشوب حرائق بسبب شدة الرياح.

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القليوبية محافظة القليوبية رياح شديدة محملة بالأتربة والخانكة العبور الخانكة سقوط امطار خفيفة

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