تعليم القليوبية: تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس خلال إجازة الصيف

أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية في جذب الطلاب للمدارس، وزيادة ارتباطهم بها من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات ومسابقات ثقافية وقوافل اجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم مع موجهي عموم الأنشطة بالمديرية ومسئولي الأنشطة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك لتفعيل الأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية.

وأكدت “إبراهيم” أهميتها القصوى كذلك في اكتشاف المواهب الطلابية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.

وأوضحت أن تفعيل الأنشطة التربوية بجميع نوعياتها علي الوجه الأمثل بالمدارس، يستهدف استثمار طاقة الطلاب في ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسئولية.