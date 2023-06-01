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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الانتهاء من تصحيح 3 مواد للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية بالقليوبية

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية استمرار أعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية ، حيث تم الانتهاء من تصحيح اللغة العربية والتربية الفنية والحاسب  للشهادة الإعدادية وجار تصيحح باقى المواد. 

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من جانبها تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بالكنترول.
واطمأنت على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم. 
وشددت على ضرورة انضباط سير لجان التصحيح والتزام المشاركين بالقواعد المنظمة لأعمال التصحيح، من خلال توافر الأجواء لقيام المصححين والمراجعين بعملهم، حيث صدرت توجيهات للجميع بضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.

القليوبية مديرية التربية والتعليم الشهادة الإعدادية لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بالكنترول انضباط سير لجان التصحيح

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