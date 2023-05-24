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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك في مادة الدراسات الاجتماعية داخل اللجان على مستوى 12 إدارة تعليمية.

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من جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من استعداداتها لأعمال الإمتحانات باتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.
وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

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