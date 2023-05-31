مؤشرات النجاح مرتفعة.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

ينتظر أولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية، ومن المتوقع وفق المخطط الزمني لأعمال الكنترول والتصحيح، أن يتم اعتمادها وظهورها 9 يونيو المقبل.

وكشفت مصادر تعليمية أن مؤشرات عدد من المواد التي يجري تصحيحها، أظهرت ارتفاع نسب النجاح، حيث بلغت النسبة الأولية في مادة التربية الدينية والكمبيوتر 85% حتى الآن، ومادة العلوم 97.4%، ومادة الجبر 99.2%، وجاري الانتهاء من أعمال التصحيح لكل المواد.

وقال سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه يجري العمل بكنترول الشهادة الإعدادية لإنهاء أعمال التصحيح التي يعقبها مراجعة ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، لتظهر النتيجة اعتبارا من 9 يونيو المقبل بحد أقصى.

واضافت وكيل وزارة التعليم أن مؤشرات أعمال الكنترول والتصحيح مبشرة، موضحة أن العمل في الكنترول والتصحيح يسير بشكل سليم، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح 4 يونيو المقبل، على أن تبدأ أعمال الرصد والانتهاء منها لتظهر 9 يونيو.

وشددت على ضرورة انضباط سير لجان التصحيح والتزام المشاركين بالقواعد المنظمة لأعمال التصحيح، من خلال توافر الأجواء لقيام المصححين والمراجعين بعملهم، حيث صدرت توجيهات للجميع بضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.