عمليات القليوبية: لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

تابعت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية سير العملية الامتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول ٢٠٢٣ م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور المهندس الصادق السيد مديرعام التعليم الفني ورئيس غرفة العمليات وأعضاء الغرفة.

وتابعت مدير المديرية وصول الأسئلة من مركز توزيع الاسئلة في الصباح الباكر إلى اللجان الامتحانية، مؤكده سيادتها إلتزام الجميع بالهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

وشددت علي الجميع بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول والالتزام بقانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بعدم الاخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا باللجان.

وأوضحت أنه يؤدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية مواد فنية متنوعة وطلاب الشعبة التجارية والفندقية قانون المرافعات وقانون عمل وطلاب الشعبة الزراعية مواد فنية متنوعة ولم ترصد غرفة العمليات اي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.