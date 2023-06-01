عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمليات القليوبية: لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابعت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية سير العملية الامتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول ٢٠٢٣ م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور المهندس الصادق السيد مديرعام التعليم الفني ورئيس غرفة العمليات  وأعضاء الغرفة.

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات خدمية في بنها

بتكلفة 19 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد تطوير مجزر كفر سعد

وتابعت مدير المديرية وصول الأسئلة من مركز توزيع الاسئلة في الصباح الباكر إلى اللجان الامتحانية، مؤكده سيادتها إلتزام الجميع بالهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.
وشددت علي الجميع  بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول والالتزام بقانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بعدم الاخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا باللجان.
وأوضحت أنه يؤدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية مواد فنية متنوعة  وطلاب الشعبة التجارية والفندقية قانون المرافعات وقانون عمل وطلاب الشعبة الزراعية مواد فنية متنوعة  ولم ترصد غرفة العمليات اي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

القليوبية الدبلومات الفنية الإمتحانية التحريرية مركز توزيع الاسئلة مدير تعليم القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

اليوم عبر الرابط.. مديرية تعليم القاهرة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: توريد أكثر من 86 ألف طن قمح حتى الآن

مياه القليوبية تجرى مسحاً ميدانياً للارتقاء بالخدمات المقدمة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يبحثان تطوير مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة

بعد غلق مزلقان ميت نما في القليوبية .. اعرف بدائل حركة السيارات

ترشيحاتنا

بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

الأردن.. منح الآنسة رجوة آل سيف لقب أميرة بحفل قران ولي العهد

ألعاب نارية وزينات تعم الشوارع.. أبرز الاستعدادات لحفل زفاف ولي عهد الأردن

هل يختفي المانجو من الأسواق؟| خسائر العام قبل الماضي تتكرر هذه السنة بسبب العواصف.. القصة الكاملة

اليوم العالمي للوالدين.. كيف يمكن حل خلافات العائلات بشكل صحيح

صيام الأيام البيض من ذي القعدة.. الإفتاء: تبدأ غدا الجمعة وفضلها كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بنشوف بعض كتير.. مني زكي تكشف سبب نجاح زواجها من أحمد حلمي

العاصفة الترابية.. 9 نصائح لحماية حيوانك الأليف

شاهد.. لحظات مروعة لانقلاب سيارة فتاة 120 قدما في الهواء بأمريكا

احذر.. 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

فيديو

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ